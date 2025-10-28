Grupo Aval Acciones y Valores Grupo Aktie
WKN DE: A1JQAK / ISIN: COT29PA00058
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Grupo Aval Acciones y Valores Grupo verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Grupo Aval Acciones y Valores Grupo wird voraussichtlich am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,54 COP. Im Vorjahresquartal waren 17,51 COP je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 58,36 Prozent auf 4.794,89 Milliarden COP. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Aval Acciones y Valores Grupo noch 11.515,70 Milliarden COP umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 96,10 COP je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 42,75 COP je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 18.646,60 Milliarden COP, gegenüber 45.653,04 Milliarden COP im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grupo Aval Acciones y Valores Grupo Pfd Shsmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Grupo Aval Acciones y Valores Grupo verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: Grupo Aval Acciones y Valores Grupo verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.25
|Erste Schätzungen: Grupo Aval Acciones y Valores Grupo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.25