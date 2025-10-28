Erste Schätzungen: Grupo Aval Acciones y Valores Grupo verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Grupo Aval Acciones y Valores Grupo wird voraussichtlich am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,54 COP. Im Vorjahresquartal waren 17,51 COP je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 58,36 Prozent auf 4.794,89 Milliarden COP. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Aval Acciones y Valores Grupo noch 11.515,70 Milliarden COP umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 96,10 COP je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 42,75 COP je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 18.646,60 Milliarden COP, gegenüber 45.653,04 Milliarden COP im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at