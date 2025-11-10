Gujarat Flurochemicals Aktie
Ausblick: Gujarat Flurochemicals präsentiert Quartalsergebnisse
Gujarat Flurochemicals stellt am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,25 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,99 INR erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gujarat Flurochemicals in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,60 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 13,38 Milliarden INR im Vergleich zu 11,88 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 74,02 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 49,70 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 58,06 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 46,55 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
