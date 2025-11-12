Imunon Aktie
Ausblick: Imunon präsentiert Quartalsergebnisse
Imunon veröffentlicht am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,199 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Imunon noch ein Verlust pro Aktie von -4,430 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Imunon nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -5,628 USD, gegenüber -21,130 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
