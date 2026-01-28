Indegene Aktie

Indegene für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40MAL / ISIN: INE065X01017

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Indegene präsentiert Quartalsergebnisse

Indegene gibt am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 5,27 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 14,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,59 INR erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 9,28 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 28,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,20 Milliarden INR in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 18,87 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 17,15 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 34,08 Milliarden INR, gegenüber 28,39 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Indegene Limited Registered Shs 144A Reg S 480,70 2,99% Indegene Limited Registered Shs 144A Reg S

