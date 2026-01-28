Indegene Aktie
WKN DE: A40MAL / ISIN: INE065X01017
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Indegene präsentiert Quartalsergebnisse
Indegene gibt am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 5,27 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 14,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,59 INR erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 9,28 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 28,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,20 Milliarden INR in den Büchern standen.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 18,87 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 17,15 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 34,08 Milliarden INR, gegenüber 28,39 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Indegene Limited Registered Shs 144A Reg S
|
28.01.26
|Ausblick: Indegene präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Indegene legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Indegene vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Indegene Limited Registered Shs 144A Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Indegene Limited Registered Shs 144A Reg S
|480,70
|2,99%