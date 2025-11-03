Ausblick: InspireMD stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

InspireMD lädt am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,195 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,76 Prozent auf 1,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,860 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,760 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at