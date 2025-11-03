InspireMD Aktie
WKN DE: A3CMP3 / ISIN: US45779A8466
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: InspireMD stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
InspireMD lädt am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,195 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,76 Prozent auf 1,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,860 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,760 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu InspireMD Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: InspireMD stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: InspireMD informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.05.25
|Ausblick: InspireMD vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu InspireMD Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|InspireMD Inc Registered Shs
|1,88
|0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.