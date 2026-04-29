Ausblick: Integer legt Quartalsergebnis vor

Integer lädt am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,660 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 426,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 436,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,49 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,89 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,85 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,85 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at