Integer Holdings Aktie
WKN DE: A2AMZW / ISIN: US45826H1095
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Integer legt Quartalsergebnis vor
Integer lädt am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,660 USD je Aktie erzielt worden.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 426,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 436,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,49 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,89 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,85 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,85 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Integer Holdings Corp
|
29.04.26
|Ausblick: Integer legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Integer vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Integer verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Integer stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Integer Holdings Corp
Aktien in diesem Artikel
|Integer Holdings Corp
|70,50
|-0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex zeigt sich währenddessen mit Gewinnen. Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag vermehrt mit negativen Vorzeichen.