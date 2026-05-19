Interactive Strength Aktie
WKN DE: A423RL / ISIN: US45840Y5006
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19.05.2026 07:01:06
Ausblick: Interactive Strength legt Quartalsergebnis vor
Interactive Strength lässt sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Interactive Strength die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -31,250 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 82,04 Prozent erhöht. Damals waren -174,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 241,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 4,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -106,200 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -171,770 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 22,5 Millionen USD, gegenüber 11,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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