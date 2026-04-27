Ausblick: Itron legt Quartalsergebnis vor

Itron präsentiert in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,24 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Itron ein EPS von 1,42 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Itron mit einem Umsatz von insgesamt 572,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 607,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,78 Prozent verringert.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,98 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,50 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 2,42 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at