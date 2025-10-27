Ausblick: Jiangsu Yangnong Chemical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Yangnong Chemical wird am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,600 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 7,69 Prozent verringert. Damals waren 0,650 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 71,06 Prozent auf 3,96 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,32 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,46 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,98 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 11,84 Milliarden CNY, gegenüber 10,43 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at