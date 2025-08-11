Erste Schätzungen: Jiangsu Yangnong Chemical gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Jiangsu Yangnong Chemical wird voraussichtlich am 26.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 1,22 CNY je Aktie gegenüber 0,820 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Jiangsu Yangnong Chemical in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 83,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 4,60 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 2,51 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,49 CNY, gegenüber 2,98 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 11,66 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,40 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at