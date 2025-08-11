Jiangsu Yangnong Chemical Aktie
WKN: 576145 / ISIN: CNE000001B66
|
11.08.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Jiangsu Yangnong Chemical gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Jiangsu Yangnong Chemical wird voraussichtlich am 26.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 1,22 CNY je Aktie gegenüber 0,820 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Jiangsu Yangnong Chemical in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 83,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 4,60 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 2,51 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,49 CNY, gegenüber 2,98 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 11,66 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,40 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd (A)mehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Jiangsu Yangnong Chemical gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd (A)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd (A)
|64,69
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht deutlich höher ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- US-Börsen letztlich fester - NASDAQ mit Rekord -- Asiens Börsen enden uneins - Nikkei deutlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Freitag deutlich fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen nahezu unverändert. Die US-Börsen zogen zum Wochenausklang teils kräftig an. An den Börsen in Asien waren überwiegend schwache Abgaben zu sehen.