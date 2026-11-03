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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Kambi Group B legt Quartalsergebnis vor

Kambi Group B stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,160 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kambi Group B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,400 SEK in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 43,2 Millionen EUR, was einem Umsatz von 415,8 Millionen SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,689 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,66 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 177,8 Millionen EUR, gegenüber 1,79 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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