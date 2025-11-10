Ausblick: Kawasaki Heavy Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kawasaki Heavy Industries gibt am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 112,73 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -10,200 JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 499,23 Milliarden JPY – ein Plus von 13,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kawasaki Heavy Industries 439,96 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 507,79 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 525,44 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 2.309,68 Milliarden JPY, gegenüber 2.129,32 Milliarden JPY im Vorjahr.

