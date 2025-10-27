Erste Schätzungen: Kawasaki Heavy Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kawasaki Heavy Industries wird voraussichtlich am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 112,73 JPY je Aktie gegenüber -10,200 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 13,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 499,23 Milliarden JPY gegenüber 439,96 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 507,79 JPY, gegenüber 525,44 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 2.309,68 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.129,32 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at