Kingsoft Cloud Holdings Aktie
WKN DE: A2P39A / ISIN: US49639K1016
|
23.11.2026 07:01:06
Ausblick: Kingsoft Cloud legt Quartalsergebnis vor
Kingsoft Cloud wird am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kingsoft Cloud im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,304 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 USD je Aktie gewesen.
Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 3,34 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 346,2 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,666 CNY im Vergleich zu -0,480 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 12,86 Milliarden CNY, gegenüber 1,33 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kingsoft Cloud Holdings Ltd (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: Kingsoft Cloud legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
09.11.26
|Erste Schätzungen: Kingsoft Cloud gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
18.08.26
|Ausblick: Kingsoft Cloud öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.05.26
|Ausblick: Kingsoft Cloud öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Kingsoft Cloud Holdings Ltd (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Kingsoft Cloud Holdings Ltd (spons. ADRs)
|5,20
|5,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStabilisierung voraus? ATX könnte leicht erholt starten -- DAX vor robustem Start -- Anleger in Asien fassen wieder verhalten Mut: Leichte Gewinne in in China
Am heimischen Aktienmarkt könnte leichte Erholung das Bild prägen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls leichte Startgewinne möglich. In Fernost zeigen sich die Börsen verhalten höher.