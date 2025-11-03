Ausblick: Kinross Gold mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kinross Gold wird am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,552 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,400 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 23,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,41 Milliarden CAD gegenüber 1,95 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,20 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,05 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,45 Milliarden CAD, gegenüber 7,05 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at