Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Lancaster Colony stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Lancaster Colony wird am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,70 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lancaster Colony 1,62 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 474,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 466,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,02 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,07 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 1,94 Milliarden USD, gegenüber 1,91 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
