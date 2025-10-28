Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
Profitabler Lancaster Colony-Einstieg?
|
28.10.2025 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lancaster Colony von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Lancaster Colony-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 181,15 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Lancaster Colony-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,520 Lancaster Colony-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 163,35 USD gerechnet, wäre die Investition nun 901,74 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,83 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Lancaster Colony belief sich jüngst auf 4,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
