Ausblick: LATAM Airlines Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LATAM Airlines Group wird am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei LATAM Airlines Group noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 10,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,60 Milliarden USD gegenüber 3,25 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,39 USD im Vergleich zu 3,24 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 14,06 Milliarden USD, gegenüber 12,83 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at