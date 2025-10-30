Erste Schätzungen: LATAM Airlines Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LATAM Airlines Group wird voraussichtlich am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,12 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 12,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,00 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,60 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 10,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,25 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,40 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,24 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 14,05 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 12,83 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at