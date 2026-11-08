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WKN DE: A2QP24 / ISIN: US53216B1044

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: LifeMD legt Quartalsergebnis vor

LifeMD wird sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,141 USD gegenüber -0,100 USD im Vorjahresquartal.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 48,8 Millionen USD gegenüber 60,2 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 18,90 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,519 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,250 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 207,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 194,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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