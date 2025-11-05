Lifetime Brands Aktie

Lifetime Brands

WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Lifetime Brands veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Lifetime Brands wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,140 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Lifetime Brands noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 176,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 183,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,295 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,710 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 657,8 Millionen USD, gegenüber 683,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

