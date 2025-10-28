Lifetime Brands Aktie

WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031

Performance unter der Lupe 28.10.2025 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lifetime Brands von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Lifetime Brands eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 28.10.2020 wurden Lifetime Brands-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,73 USD. Bei einem Lifetime Brands-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,277 Lifetime Brands-Aktien. Die gehaltenen Lifetime Brands-Anteile wären am 27.10.2025 38,54 USD wert, da der Schlussstand 3,75 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 61,46 Prozent.

Lifetime Brands wurde jüngst mit einem Börsenwert von 84,97 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

