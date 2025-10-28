Lifetime Brands Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lifetime Brands von vor 5 Jahren angefallen
Am 28.10.2020 wurden Lifetime Brands-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,73 USD. Bei einem Lifetime Brands-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,277 Lifetime Brands-Aktien. Die gehaltenen Lifetime Brands-Anteile wären am 27.10.2025 38,54 USD wert, da der Schlussstand 3,75 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 61,46 Prozent.
Lifetime Brands wurde jüngst mit einem Börsenwert von 84,97 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
