Ausblick: Major Drilling Group International legt Quartalsergebnis vor

Major Drilling Group International wird am 10.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,167 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Major Drilling Group International ein EPS von 0,220 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 27,07 Prozent auf 240,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Major Drilling Group International noch 189,3 Millionen CAD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,498 CAD, gegenüber 0,320 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 843,2 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 727,6 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at