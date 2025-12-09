Major Drilling Group International Aktie

Major Drilling Group International

WKN: 894315 / ISIN: CA5609091031

09.12.2025 07:01:06

Ausblick: Major Drilling Group International legt Quartalsergebnis vor

Major Drilling Group International wird am 10.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,167 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Major Drilling Group International ein EPS von 0,220 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 27,07 Prozent auf 240,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Major Drilling Group International noch 189,3 Millionen CAD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,498 CAD, gegenüber 0,320 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 843,2 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 727,6 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Major Drilling Group International Inc 8,30 -2,92% Major Drilling Group International Inc

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Börsenstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

