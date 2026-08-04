Matador Resources Aktie
WKN DE: A1JTVV / ISIN: US5764852050
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Matador Resources legt Quartalsergebnis vor
Matador Resources wird am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
20 Analysten schätzen im Schnitt, dass Matador Resources im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,08 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,21 USD je Aktie gewesen.
16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,06 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 14,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 925,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,11 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,09 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,89 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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