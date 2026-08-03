Match Group Aktie

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WKN DE: A2P75D / ISIN: US57667L1070

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Match Group präsentiert Quartalsergebnisse

Match Group öffnet am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,653 USD aus. Im letzten Jahr hatte Match Group einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie eingefahren.

19 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,69 Prozent auf 857,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 863,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,65 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,38 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 3,48 Milliarden USD, gegenüber 3,49 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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