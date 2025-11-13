Ausblick: MDA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MDA wird am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten schätzen, dass MDA für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,333 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 CAD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 43,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 282,4 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 405,2 Millionen CAD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,38 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,660 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,60 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 1,08 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at