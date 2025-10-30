MDA Aktie

WKN DE: A4081S / ISIN: CA55293N1096

30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: MDA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MDA wird voraussichtlich am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,332 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,250 CAD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 43,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 282,4 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei MDA für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 404,1 Millionen CAD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,38 CAD im Vergleich zu 0,660 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,60 Milliarden CAD, gegenüber 1,08 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

