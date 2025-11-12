Ausblick: Meiji gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Meiji veröffentlicht am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 47,08 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Meiji noch ein Gewinn pro Aktie von 47,43 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,75 Prozent auf 298,28 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Meiji noch 290,30 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 198,92 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 186,08 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.175,92 Milliarden JPY, gegenüber 1.154,07 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at