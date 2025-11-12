Meiji Holdings Aktie
WKN DE: A0RL1S / ISIN: JP3918000005
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Meiji gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Meiji veröffentlicht am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 47,08 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Meiji noch ein Gewinn pro Aktie von 47,43 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,75 Prozent auf 298,28 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Meiji noch 290,30 Milliarden JPY umgesetzt.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 198,92 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 186,08 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.175,92 Milliarden JPY, gegenüber 1.154,07 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meiji Holdings Co Ltdmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Meiji gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Meiji präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Meiji stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Meiji legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.06.25
|Nikkei 225-Wert Meiji-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Meiji-Aktionäre freuen (finanzen.at)
Analysen zu Meiji Holdings Co Ltdmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Meiji Holdings Co Ltd
|17,20
|-0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.