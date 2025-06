Nikkei 225-Wert Meiji-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Meiji-Aktionäre freuen

Wie im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Meiji am 27.06.2025 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 100,00 JPY für das Jahr 2025. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 5,26 Prozent. Meiji zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 26,75 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 1,17 Prozent.

Meiji- Dividendenrenditeanpassung

Schlussendlich notierte der Meiji-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 3 158,00 JPY. Am 30.06.2025 wird der Meiji-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Meiji-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Auszahlung der Dividende an die Meiji-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist das Meiji-Wertpapier eine Dividendenrendite von 3,08 Prozent auf. Die Dividendenrendite vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 2,81 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Meiji-Aktienkurs via TSE um 10,31 Prozent gesunken. Die wirkliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -10,22 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Meiji

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 107,50 JPY aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Steigerung auf 3,40 Prozent bedeuten.

Meiji-Basisdaten

Meiji ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 852,371 Mrd. JPY. Das Meiji-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 17,47. 2025 setzte Meiji 1,154 Bio. JPY um und erzielte ein EPS von 186,08 JPY.

