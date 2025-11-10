Microvision Aktie
WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: Microvision legt Quartalsergebnis vor
Microvision präsentiert in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,060 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Microvision noch ein Verlust pro Aktie von -0,070 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Microvision in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 0,2 Millionen USD im Vergleich zu 0,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,260 USD, gegenüber -0,460 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 2,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 4,7 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microvision Inc.mehr Nachrichten
|
10.11.25
|Ausblick: Microvision legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Microvision von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
30.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microvision von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
23.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Microvision-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Microvision von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
17.10.25
|Freitagshandel in New York: So performt der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
16.10.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
16.10.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
16.10.25
|Gute Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.at)