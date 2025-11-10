Ausblick: Microvision legt Quartalsergebnis vor

Microvision präsentiert in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,060 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Microvision noch ein Verlust pro Aktie von -0,070 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Microvision in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 0,2 Millionen USD im Vergleich zu 0,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,260 USD, gegenüber -0,460 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 2,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 4,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at