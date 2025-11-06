NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Microvision von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Microvision eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 06.11.2022 wurden Microvision-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Microvision-Anteile 3,33 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30,030 Microvision-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 1,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32,43 USD wert. Damit wäre die Investition 67,57 Prozent weniger wert.

Microvision wurde am Markt mit 319,33 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at