Minerals Technologies Aktie
WKN: 885032 / ISIN: US6031581068
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Minerals Technologies legt Quartalsergebnis vor
Minerals Technologies veröffentlicht am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Minerals Technologies -4,510 USD je Aktie verloren.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 515,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 491,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,20 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,590 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,17 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,07 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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