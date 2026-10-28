Mobileye Aktie
WKN DE: A3DW3V / ISIN: US60741F1049
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Mobileye legt Quartalsergebnis vor
Mobileye wird am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 22 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,101 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mobileye noch ein Verlust pro Aktie von -0,120 USD in den Büchern gestanden.
20 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 476,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 504,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 23 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,501 USD, gegenüber -0,480 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt 2,01 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,89 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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