Mom a Aktie
WKN DE: A3CWEW / ISIN: US4234031049
|
09.12.2025 07:01:06
Ausblick: Momo A präsentiert Quartalsergebnisse
Momo A wird am 10.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,87 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Momo A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 USD in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 2,61 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 373,2 Millionen USD erzielt wurde.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,51 CNY, gegenüber 0,770 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 10,39 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,47 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
