Ausblick: Moog B legt Quartalsergebnis vor

Moog B wird am 21.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 963,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 5,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 917,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,28 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,40 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,78 Milliarden USD, gegenüber 3,61 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at