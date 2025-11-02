Ausblick: Myriad Genetics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Myriad Genetics veröffentlicht am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Myriad Genetics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,012 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 204,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 3,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Myriad Genetics einen Umsatz von 213,3 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,006 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,410 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 821,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 837,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at