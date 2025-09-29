NetGear Aktie

NetGear für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index im Fokus 29.09.2025 22:34:54

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite befand sich am Montagabend im Aufwind.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,48 Prozent höher bei 22 591,15 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,539 Prozent auf 22 605,30 Punkte an der Kurstafel, nach 22 484,07 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22 704,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 22 536,06 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 29.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21 455,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bei 20 273,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, einen Stand von 18 119,59 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 17,17 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 22 801,90 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell NetGear (+ 7,76 Prozent auf 31,52 USD), Innodata (+ 7,69 Prozent auf 75,94 USD), Donegal Group B (+ 5,83 Prozent auf 17,25 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,62 Prozent auf 326,42 USD) und Cerus (+ 5,56 Prozent auf 1,52 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Nissan Motor (-10,81 Prozent auf 2,27 USD), World Acceptance (-7,93 Prozent auf 169,81 USD), Myriad Genetics (-6,04 Prozent auf 7,24 USD), Hooker Furniture (-6,03 Prozent auf 10,59 USD) und PetMed Express (-5,28 Prozent auf 2,51 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 52 478 194 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,694 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet mit 5,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.mehr Nachrichten

Analysen zu NetGear Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alliance Resource Partners LP 25,02 1,96% Alliance Resource Partners LP
Cerus Corp. 1,28 3,32% Cerus Corp.
Donegal Group Inc. (B) 17,25 5,83% Donegal Group Inc. (B)
Hooker Furniture Corp. 10,59 -6,03% Hooker Furniture Corp.
Innodata Inc. 64,30 8,43% Innodata Inc.
Myriad Genetics Inc. 6,10 -6,87% Myriad Genetics Inc.
NetGear Inc. 24,80 0,00% NetGear Inc.
Nissan Motor Co. Ltd. 2,05 -1,25% Nissan Motor Co. Ltd.
NVIDIA Corp. 154,98 2,00% NVIDIA Corp.
Paychex Inc. 109,62 0,15% Paychex Inc.
PetMed Express Inc. 2,11 -5,89% PetMed Express Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 277,60 5,59% Strategy (ex MicroStrategy)
Upbound Group Inc Registered Shs 20,60 0,00% Upbound Group Inc Registered Shs
World Acceptance Corp. 157,00 0,00% World Acceptance Corp.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 22 591,15 0,48%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
28.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.09.25 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
27.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.25 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen fester -- ATX schließt tiefer -- DAX schlussendlich kaum verändert -- Asiatische Indizes letztlich uneinig
Zum Wochenauftakt bewegte sich der heimische Leitindex abwärts, während sich der deutsche Leitindex kaum bewegte. An den US-Börsen waren leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Fernost ging es in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen