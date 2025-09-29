Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,48 Prozent höher bei 22 591,15 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,539 Prozent auf 22 605,30 Punkte an der Kurstafel, nach 22 484,07 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22 704,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 22 536,06 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 29.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21 455,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bei 20 273,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, einen Stand von 18 119,59 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 17,17 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 22 801,90 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell NetGear (+ 7,76 Prozent auf 31,52 USD), Innodata (+ 7,69 Prozent auf 75,94 USD), Donegal Group B (+ 5,83 Prozent auf 17,25 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,62 Prozent auf 326,42 USD) und Cerus (+ 5,56 Prozent auf 1,52 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Nissan Motor (-10,81 Prozent auf 2,27 USD), World Acceptance (-7,93 Prozent auf 169,81 USD), Myriad Genetics (-6,04 Prozent auf 7,24 USD), Hooker Furniture (-6,03 Prozent auf 10,59 USD) und PetMed Express (-5,28 Prozent auf 2,51 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 52 478 194 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,694 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet mit 5,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

