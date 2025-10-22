Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|Investmentbeispiel
|
22.10.2025 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Myriad Genetics-Investment von vor 10 Jahren verloren
Das Myriad Genetics-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Myriad Genetics-Aktie betrug an diesem Tag 41,44 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 24,131 Myriad Genetics-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2025 auf 8,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 194,50 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 80,55 Prozent verringert.
Myriad Genetics war somit zuletzt am Markt 734,48 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
