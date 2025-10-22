Myriad Genetics Aktie

Myriad Genetics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Investmentbeispiel 22.10.2025 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Myriad Genetics-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Myriad Genetics-Investment verlieren können.

Das Myriad Genetics-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Myriad Genetics-Aktie betrug an diesem Tag 41,44 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 24,131 Myriad Genetics-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2025 auf 8,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 194,50 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 80,55 Prozent verringert.

Myriad Genetics war somit zuletzt am Markt 734,48 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Myriad Genetics Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Myriad Genetics Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Myriad Genetics Inc. 6,85 2,24% Myriad Genetics Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
19.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.10.25 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.25 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert zur Wochenmitte seitwärts. Der deutsche Leitindex steckt leichte Verluste ein. Die US-Börsen zeigen sich kaum verändert. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen