NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Myriad Genetics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Die Myriad Genetics-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22,27 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Myriad Genetics-Aktie investiert, befänden sich nun 449,035 Myriad Genetics-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 650,65 USD, da sich der Wert einer Myriad Genetics-Aktie am 28.10.2025 auf 8,13 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 63,49 Prozent verkleinert.

Myriad Genetics wurde am Markt mit 758,01 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at