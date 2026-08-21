Ausblick: Nanjing Develop Advanced Manufacturing A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Nanjing Develop Advanced Manufacturing A stellt am 22.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,160 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nanjing Develop Advanced Manufacturing A 0,130 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 311,9 Millionen CNY aus – das entspräche einem Plus von 7,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,7 Millionen CNY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,801 CNY, gegenüber 0,520 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,56 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,20 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at