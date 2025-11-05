Ausblick: National Health Investors zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

National Health Investors wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,684 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,650 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll National Health Investors nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 67,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 19,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 83,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,99 USD aus. Im Vorjahr waren 3,13 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 286,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 338,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at