Ausblick: NCC (A) legt Quartalsergebnis vor

NCC (A) öffnet am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 5,50 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 7,37 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll NCC (A) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,30 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 16,40 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 20,32 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 14,18 SEK, gegenüber 16,08 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 56,14 Milliarden SEK im Vergleich zu 61,61 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

