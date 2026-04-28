Ausblick: NCC (A) präsentiert Quartalsergebnisse

NCC (A) lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -1,850 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 33,09 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,390 SEK je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 10,99 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 0,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NCC (A) einen Umsatz von 11,08 Milliarden SEK eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,80 SEK, während im vorherigen Jahr noch 1,45 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 57,75 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 55,72 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at