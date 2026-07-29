Ausblick: Nextracker A legt Quartalsergebnis vor

Nextracker A wird am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 22 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nextracker A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 23 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 935,4 Millionen USD – ein Plus von 8,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nextracker A 864,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,61 USD, gegenüber 3,84 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 27 Analysten durchschnittlich 4,25 Milliarden USD im Vergleich zu 3,56 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at