Ausblick: NKT stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NKT wird am 19.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,11 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NKT noch ein Gewinn pro Aktie von 7,46 DKK in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 894,9 Millionen EUR, was einem Umsatz von 6,39 Milliarden DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,89 EUR je Aktie, gegenüber 45,50 DKK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,56 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 24,26 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at