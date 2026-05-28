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WKN DE: A0REKN / ISIN: INE584A01023

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28.05.2026 07:01:06

Ausblick: NMDC präsentiert Quartalsergebnisse

NMDC veröffentlicht am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten schätzen, dass NMDC für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,34 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,68 INR je Aktie erwirtschaftet.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 26,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 70,05 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 88,69 Milliarden INR aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,54 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 7,44 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 281,51 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 239,06 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

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