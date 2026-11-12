Nomura Micro Science Aktie
WKN DE: A0M1M0 / ISIN: JP3762950008
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12.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nomura Micro Science präsentiert Quartalsergebnisse
Nomura Micro Science lässt sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nomura Micro Science die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 40,59 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 24,99 JPY je Aktie erzielt worden.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 29,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,79 Milliarden JPY. Dementsprechend geht der Experte bei Nomura Micro Science für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 16,60 Milliarden JPY aus.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 271,39 JPY im Vergleich zu 100,36 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 92,00 Milliarden JPY, gegenüber 56,25 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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