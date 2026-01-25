Ausblick: Note A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Note A wird am 26.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,72 SEK gegenüber 2,55 SEK im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Note A mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 1,97 Prozent verringert.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,84 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 8,61 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 3,81 Milliarden SEK, gegenüber 3,90 Milliarden SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at