Note ABShs Aktie

Note ABShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B6G4 / ISIN: SE0001161654

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.01.2026 07:01:06

Ausblick: Note A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Note A wird am 26.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,72 SEK gegenüber 2,55 SEK im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Note A mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 1,97 Prozent verringert.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,84 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 8,61 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 3,81 Milliarden SEK, gegenüber 3,90 Milliarden SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Note ABShs

mehr Nachrichten