NSK Aktie

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WKN DE: A0HG7P / ISIN: US6701841008

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: NSK legt Quartalsergebnis vor

NSK wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,193 USD gegenüber 0,230 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 14,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,68 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,888 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,620 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,73 Milliarden USD, gegenüber 6,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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