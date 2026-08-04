Okuma Aktie
WKN: 858980 / ISIN: JP3172100004
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Okuma legt Quartalsergebnis vor
Okuma wird am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 49,10 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Okuma 23,29 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 20,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 53,58 Milliarden JPY gegenüber 44,65 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 265,45 JPY im Vergleich zu 208,03 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 252,45 Milliarden JPY, gegenüber 235,89 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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